Mercato - OM : Il brille à la CAN, Longoria évoque son transfert !

Thomas Bourseau

Et si l’OM venait à profiter des performances de ses joueurs engagés avec leurs sélections respectives à la Coupe d’Afrique des nations afin de faire des coups sur ce mercato hivernal. Selon la presse étrangère, Ismaïla Sarr ferait partie des joueurs susceptibles de partir et notamment en raison d’un intérêt de Villarreal, club entraîné par Marcelino. L’ancien coach de l’OM devra cependant promettre un transfert sec à Pablo Longoria au vu des propos tenus par le président du club phocéen.

A l’instar d’Iliman Ndiaye, Ismaïla Sarr ne passe pas inaperçu à la Coupe d’Afrique des nations. Avec le Sénégal, il s’est qualifié pour la phase à élimination directe en sortant premier de sa poule et en inscrivant un but pour deux passes décisives.

Pas convaincant à l’OM, Ismaïla Sarr aurait la cote à Villarreal

Selon Relevo , Ismaïla Sarr attiserait des convoitises de l’autre côté des Pyrénées. Et plus particulièrement à Villarreal. Ayant claqué la porte de l’OM en septembre dernier après une réunion houleuse entre les supporters et les dirigeants de l’Olympique de Marseille, Marcelino semblerait être prêt à renouer ses contacts avec Sarr. Villarreal apprécierait l’option d’un prêt, mais ce ne serait pas au goût de l’OM. En effet, le média ibérique l’annonce : le président Pablo Longoria attendrait un transfert sec.

«Il n'y a pas d'offre concrète, mais c'est une chose qui doit être étudiée avec le joueur»