Mercato - PSG : Le Real Madrid encore snobé par Mbappé ?

Une fois encore, Kylian Mbappé anime l’actualité mercato en marge de la prochaine session des transferts. Le meilleur buteur de l’histoire du PSG arrive à l’expiration de son contrat. Et selon la presse étrangère, quand bien même le Real Madrid aurait dégainé une offre contractuelle, l’échec merengue ne serait pas impossible au vu de la position de Kylian Mbappé sur le sujet Liverpool…

Kylian Mbappé fait, fidèle à ses habitudes, beaucoup de bruit dans les médias au sujet de son avenir. Et pour cause, de par sa décision de ne pas activer la clause présente dans son contrat signé au printemps 2022, le meilleur buteur de l’histoire du PSG pourrait se retrouver agent libre à l’issue de la saison actuelle. De quoi donner plus que de simples idées au Real Madrid.

Le Real Madrid dégaine et prend confiance pour l’arrivée de Kylian Mbappé

A en croire ESPN , l’institution merengue n’aurait pas perdu de temps. En effet, une offre contractuelle aurait été soumise au clan Mbappé avec une réponse attendue lors des prochaines semaines. Le président Florentino Pérez piloterait de lui-même les discussions alors que le dialogue n’aurait jamais été rompu entre l’entourage de Mbappé et le patron du Real Madrid depuis l’échec de sa signature en 2022. Le vestiaire madrilène, du moins une partie des joueurs, sentiraient même que cette fois serait la bonne pour la venue de Mbappé à la Casa Blanca.

Klopp enfin victorieux pour l’arrivée de Mbappé à Liverpool ?