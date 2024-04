Mercato : Zidane sauvé par son agent ?

Thomas Bourseau

Zinedine Zidane veut reprendre du service. C’est en effet le message qu’il a fait passer ces dernières semaines. Pour autant, les informations sur son éventuelle arrivée au Bayern Munich serait erronées selon ESPN. Néanmoins, son représentant pourrait monter au créneau de par sa relation étroite avec le président d’honneur Uli Hoeness. Explications.

Zinedine Zidane s’est éloigné des bancs de touche en mai 2021, marquant alors son second départ du Real Madrid en tant que coach après celui de l’été 2018. Et depuis, Zidane fait quelques apparitions caritatives et publiques avec notamment la cérémonie du Ballon d’or d’octobre 2022.

Zidane : «C’est toujours mon objectif de redevenir entraîneur»

Mais pour ce qui est du fait de reprendre du service, Zidane fait patienter ses fans comme l’atteste sa déclaration datant de février dernier. « C’est toujours mon objectif de redevenir entraîneur. Là, je prends plus de temps pour faire autre chose, c’est tout. Mais l’objectif c’est de revenir ». Se pourrait-il que ce soit au Bayern Munich ? Pas à en croire ESPN qui, en l’état actuel des choses, affirme le manque de contacts entre les parties concernées.

Mercato : Le clan Zidane a choisi son prochain club ? https://t.co/rGGENyJgdm pic.twitter.com/xD8VQiotks — le10sport (@le10sport) April 20, 2024

Zidane largué au Bayern, son agent prêt à user de ses relations ?