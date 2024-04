Mercato : Le clan Zidane a choisi son prochain club ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Nouveau rebondissement dans le dossier Zinédine Zidane. Ce vendredi matin, la presse espagnole a révélé que le champion du monde 1998 était tout proche de signer avec le Bayern Munich. S'il est vrai que le technicien figure sur les tablettes du club allemand, il serait encore loin d'une arrivée. Mais dans sa quête, la formation bavaroise peut compter sur le soutien d'Alain Migliaccio, l'agent historique de Zidane.

En mai 2021, Zinédine Zidane quittait le Real Madrid. Depuis ? Plus rien ou presque. Le Français s'est contenté de quelques apparitions publiques sans réellement évoquer une date de retour. Pendant longtemps, le champion du monde 1998 espérait prendre la succession de Didier Deschamps, notamment après le Mondial 2022. Mais la prolongation du sélectionneur tricolore a relancé ses plans à court terme. Aujourd'hui, Zidane serait prêt à reprendre en main un club européen, en attendant une ouverture.

« Il se dit que trois ans sans club, ça commence à faire trop »

« Il se dit que trois ans sans club, ça commence à faire trop. Il a envie de revenir dans un club européen et le Bayern Munich a très envie de voir Zidane sur son banc. Mais il n’est pas seul parce que Rangnick est apprécié aussi, avec d’autres pistes derrière comme Lucien Favre. L’équipe de France n’est plus sa priorité absolue. Aujourd’hui, il a tellement envie de revenir qu’il est capable de reprendre un club et de voir ensuite ce qu’il se passera avec l’équipe de France » a confié Loïc Tanzi sur le plateau de L' Equipe de Greg.

L'agent de Zidane entretient des relations étroites avec le Bayern Munich

Quelques minutes plus tôt, il avait publié un article pour le quotidien sportif en s'attardant notamment sur les liens entre le clan Zidane et le Bayern Munich. Agent historique du Français, Alain Migliaccio aurait une relation privilégiée avec certains historiques du club, notamment Uli Hoeness, ancien président de l'équipe. Il a aussi géré la carrière d'un certain Franck Ribéry. Une proximité, qui pourrait faire les affaires du Bayern Munich, à la recherche d'un successeur à Thomas Tuchel.