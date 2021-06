Foot - Mercato - PSG

Mercato : Zidane au PSG ? A Marseille, on craint «une trahison» !

Publié le 8 juin 2021 à 3h45 par A.M.

Alors que la possibilité de voir Zinedine Zidane sur le banc du PSG a circulé ces derniers jours, Djibril Cissé parle de trahison pour les Marseillais.

Avec l'accumulation des rumeurs de départ de Mauricio Pochettino, l'hypothèse de voir Zinedine Zidane débarquer au PSG a circulé. Et pour cause, l'ancien numéro 10 des Bleus est l'un des rares entraîneurs de renommée internationale sur le marché. Toutefois, une arrivée de Zinedine Zidane à Paris ne serait pas sans conséquence. Et pour cause, bien qu'il n'ait jamais joué à l'OM, l'ancien entraîneur du Real Madrid est un pur Marseillais. Et du côté de la cité phocéenne, ce serait vu comme une trahison d'après Djibril Cissé.

«Ce serait ressenti comme une trahison à Marseille»