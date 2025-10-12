Mercato : «Waouh», la merveilleuse signature à l'OM !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Du côté de l'OM, on a donc décidé de faire confiance à Corinne Diacre pour diriger l'équipe féminine. Après les Bleues, l'ancienne joueuse de Soyaux se retrouve donc à la tête des Marseillaises. Au cours des dernières heures, Diacre a ainsi fait ses premiers pas dans les installations de l'OM. De quoi l'impressionner.

Après avoir entraîné l'équipe de France féminine, Corinne Diacre était à la recherche d'un nouveau défi. La voilà aujourd'hui aux commandes des Marseillaise. Après avoir écarté Frédéric Gonçalves il y a quelques semaines, l'OM cherchait à qui confier les clés de son équipe féminine. Le choix s'est donc finalement porté sur Corinne Diacre, dont l'arrivée a été officialisée lundi dernier.

« Waouh » Nouvelle entraîneur des Marseillaises, Corinne Diacre a livré ses premières impressions après avoir découvert son nouvel environnement à l'OM. Pour les médias du club phocéen, elle a ainsi fait savoir : « Mes premières impressions après avoir visité les infrastructures ? Waouh. Très sincèrement, la Commanderie, c'est un bel endroit. Quand on connait l'histoire de Marseille, on ressasse un peu les souvenirs d'enfance. On se dit que les grands joueurs et grands entraîneurs sont passés par là ».