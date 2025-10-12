Mercato : «Waouh», la merveilleuse signature à l'OM !

Du côté de l'OM, on a donc décidé de faire confiance à Corinne Diacre pour diriger l'équipe féminine. Après les Bleues, l'ancienne joueuse de Soyaux se retrouve donc à la tête des Marseillaises. Au cours des dernières heures, Diacre a ainsi fait ses premiers pas dans les installations de l'OM. De quoi l'impressionner.
Après avoir entraîné l'équipe de France féminine, Corinne Diacre était à la recherche d'un nouveau défi. La voilà aujourd'hui aux commandes des Marseillaise. Après avoir écarté Frédéric Gonçalves il y a quelques semaines, l'OM cherchait à qui confier les clés de son équipe féminine. Le choix s'est donc finalement porté sur Corinne Diacre, dont l'arrivée a été officialisée lundi dernier.
« Waouh »
Nouvelle entraîneur des Marseillaises, Corinne Diacre a livré ses premières impressions après avoir découvert son nouvel environnement à l'OM. Pour les médias du club phocéen, elle a ainsi fait savoir : « Mes premières impressions après avoir visité les infrastructures ? Waouh. Très sincèrement, la Commanderie, c'est un bel endroit. Quand on connait l'histoire de Marseille, on ressasse un peu les souvenirs d'enfance. On se dit que les grands joueurs et grands entraîneurs sont passés par là ».
« On va y aller petit à petit, mais sûrement »
« A nous, Les Marseillaises, d'essayer de faire la même chose. Le projet démarre, comme tout projet, ça prend du temps. On va y aller petit à petit, mais sûrement », a-t-elle poursuivi. A voir si Corinne Diacre arrivera à faire des choses aussi grandes avec Les Marseillaises.