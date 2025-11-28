Mercato : Vitinha à l’OM, l’erreur insolite !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En janvier 2023, l’OM décidait de casser sa tirelire pour s’offrir Vitinha. Recruté pour 32M€, l’attaquant portugais était alors devenu le joueur le plus cher de l’histoire du club phocéen. Un investissement colossal qui s’est avéré être un véritable flop. En effet, Vitinha a été en échec à Marseille pendant que son homonyme régale le PSG. De quoi faire réagir Eric Di Meco.

Le PSG et l’OM ont connu des fortunes diverses avec leur Vitinha respectif. Au sein du club de la capitale, c’est un véritable carton. En effet, le milieu de terrain portugais est aujourd’hui considéré comme le meilleur du monde à son poste. Un statut un peu plus confirmé avec son triplé face à Tottenham après avoir terminé 3ème au Ballon d’Or. En revanche, à Marseille, l’histoire est complètement différente avec Vitinha.

Vitinha, un flop qui coûte cher à l’OM ! Homonyme du Parisien, Vitinha, attaquant portugais, avait acheté 32M€ par l’OM en janvier 2023. Un transfert record à l’époque et forcément, on attend beaucoup de lui à Marseille. Ça n’a pas du tout été le cas. Le flop aura donc coûté cher au club phocéen et cette erreur de Vitinha est aujourd’hui source de blagues.