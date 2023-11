Mercato : Visé par le PSG et l’OM, il s’est décidé pour son avenir !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Libre depuis la fin de son aventure à River Plate en décembre 2022, Marcelo Gallardo n’a pas manqué de pistes pour son retour, son nom circulant notamment au PSG et à l’OM, mais c’est finalement en Arabie saoudite que l’Argentin devrait retrouver un banc. Al-Ittihad, formation où évolue notamment Karim Benzema, serait sur le point de l’accueillir.

C’est un nom qui revient régulièrement lorsqu’un poste se libère en Europe. Fort de son passage à River Plate, au cours duquel il a notamment remporté à deux reprises la Copa Libertadores, Marcelo Gallardo dispose d’une belle cote sur le mercato. Ainsi, le PSG et surtout l’OM ont notamment coché son nom au moment de se lancer à la recherche de leur nouvel entraîneur ces derniers mois. S’il n’apparaissait pas comme une piste prioritaire aux yeux des Parisiens, Gallardo était en revanche proche de Marseille avant de décliner la proposition de Pablo Longoria. C’est finalement en Arabie saoudite qu’il devrait rebondir.

Benzema va évoluer sous les ordres de Gallardo

D’après Foot Mercato , Marcelo Gallardo va s’engager avec Al-Ittihad et prendre la succession de Nuno Espirito Santo. L’ancien joueur du PSG et de l’AS Monaco, attendu sur place dans les prochains jours pour signer son contrat, serait sur le point de donner son accord au club de Karim Benzema.

Gros chèque en vue pour Gallardo