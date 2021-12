Foot - Mercato

Mercato : Direction la MLS pour Insigne ?

Publié le 28 décembre 2021 à 15h25 par La rédaction

En fin de contrat en juin prochain, Lorenzo Insigne a l'embarras du choix pour son avenir. Mais en plus des clubs européens, une équipe de MLS serait sérieusement intéressée par les services de l'ailier de 30 ans.