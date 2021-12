Foot - Mercato - Tottenham

Mercato : Lloris proche d'un retour en Ligue 1 ?

Publié le 29 décembre 2021 à 14h05 par La rédaction

En fin de contrat en juin prochain, Hugo Lloris pourrait quitter Tottenham à l'issue de la saison. Et le portier de 35 ans pourrait bien faire son retour en Ligue 1, où l'OGC Nice serait prêt à l'accueillir.