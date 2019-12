Foot - Mercato

Mercato : Vers un retour à River Plate pour Falcao ?

Publié le 29 décembre 2019 à 10h11 par La rédaction

Seulement six mois après son arrivée à Galatasaray, Radamel Falcao serait déjà sur le départ et un retour à River Plate serait même envisagé.