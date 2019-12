Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Odegaard impliqué dans une incroyable blague pour son avenir !

Publié le 29 décembre 2019 à 5h00 par A.M.

Alors que le retour de Martin Odegaard au Real Madrid fait grandement parler, la Real Sociedad a décidé de tourner en dérision la situation en simulant un départ du Norvégien pour Manchester City.

« La Real Sociedad est parvenue à un accord pour le prêt de Martin Odegaard à Manchester City jusqu'à la fin de la saison en cours. L'entité txuri urdin souhaite remercier Martin Odegaard pour son professionnalisme et l'engagement dont il a fait preuve lors de son passage dans notre club du mois de juillet à aujourd'hui tout en lui souhaitant le meilleur pour son futur professionnel et personnel jusqu'à la saison prochaine ». Par le biais de ce communiqué, la Real Sociedad a lâché une petite bombe sur le mercato en annonçant le prêt de Martin Odegaard à Manchester City. Mais l'objectif du club basque était bien d'envoyer un message à la presse espagnole.

Le faux communiqué envoyant Odegaard à Manchester City

En effet, le meneur de jeu norvégien terminera bien la saison à la Real Sociedad. Prêté par le Real Madrid pour deux saisons, Martin Odegaard réalise une magnifique saison en Liga avec le club basque, au point que la presse espagnole ne cesse d'évoquer un retour au sein du club merengue dès l'été prochain, soit un an avant la fin officielle de son prêt. Et avec ce communiqué, la Real Sociedad comptait donc interpeller directement les médias espagnols. « Nous sommes obligés de prendre cette décision difficile pour éviter la lourdeur qui nous attendait pendant les six prochains mois depuis certains pôles médiatiques », conclut le communiqué de manière ironique.