Mercato : Verratti s'en va, le vestiaire du PSG sort du silence

Jean de Teyssière

Marco Verratti est le 19ème joueur à quitter le PSG cet été. L'Italien, âgé de 30 ans a rejoint officiellement ce mercredi le club qatari d'Al-Arabi, contre la somme de 50M€. C'est une page de l'histoire du PSG version QSI qui se tourne, Verratti ayant disputé onze saisons sous le maillot parisien. Forcément, son départ laisse un vide, que certains membres du vestiaire ont tenté de combler en lui envoyant des messages d'adieu.

Marco Verratti a signé dans le club évoluant au Qatar d'Al-Arabi. Le milieu italien de 30 ans quitte donc le PSG après l'avoir rejoint il y a 11 ans et avoir remporté neuf titres de champion de France, entre autres. « Petit hibou » marque également l'échec récurrent du PSG à remporter la Ligue des Champions. Après son départ, il a eu ces mots : « J’ai été très fier de porter les couleurs du Paris Saint-Germain durant plus d’une décennie, de côtoyer tant de grands joueurs, et de remporter 30 trophées. Paris, le Club et ses supporters auront toujours une place très spéciale dans mon cœur. Je serai Parisien pour toujours. »

«Un immense plaisir d'avoir eu la chance de jouer à tes côtés»

Dans un story publiée sur son compte Instagram , le défenseur central du PSG, Presnel Kimpembe dit adieu à Marco Verratti : « Un immense plaisir d'avoir eu la chance de jouer à tes côtés durant toutes ces années Marco. Je te souhaite le meilleur pour l'avenir, mon ami, je t'aime. »

PSG : Il dit non à son transfert, les raisons sont dévoilées https://t.co/nUzHDiuhxu pic.twitter.com/CZ3fkEDIsq — le10sport (@le10sport) September 13, 2023

«Bravo pour tout ce que tu as fait»

Sur le même réseau que Presnel Kimpembe, le défenseur Nordi Mukiele y est aussi allé de son mot d'au revoir : « Bravo pour tout ce que tu as fait. Merci et bonne chance mon ami. »

«Bonne chance mon pote, tu vas nous manquer !»