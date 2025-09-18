Mercato : Une star du PSG annonce «des offres»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le mercato estival du PSG a été relativement calme avec seulement trois nouvelles recrues et des ventes qui ont principalement concerné des joueurs indésirables aux yeux de Luis Enrique. Marquinhos fait le point à ce sujet dans les colonnes du Parisien et indique pourtant que certains joueurs du PSG ont reçu des sollicitations et des offres.

Renato Marin (18 ans, libre), Lucas Chevalier (23 ans, 40M€) et Ilya Zabarnyi (23 ans, 63M€), voilà les trois uniques recrues du PSG au cours du mercato estival. Les dirigeants parisiens n’ont pas voulu faire de folie afin de ne pas perturber l’équilibre de l’équipe qui a été sacrée championne d’Europe en mai dernier, et seuls les éléments indésirables (Donnarumma, Soler, Mukiele, Skriniar, Sanches, Kolo Muani…) ont été poussés au départ par le PSG.

« Certains ont des offres » Interrogé dans les colonnes du Parisien, Marquinhos évoque ce mercato anormalement calme du côté du PSG cet été : « Le meilleur des recrutements, c’est d’avoir gardé le groupe de la dernière saison. Ce n’est pas facile, quand tu gagnes, tu as des sollicitations, certains ont des offres, d’autres veulent jouer plus. Il y a eu des recrutements ciblés pour apporter un peu plus à l’équipe », indique le capitaine du PSG, révélant donc au passage que certains de ses coéquipiers avaient été courtisés.