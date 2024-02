Mercato : Une sanction tombe à l’OM !

Thomas Bourseau

Pablo Longoria ne veut conserver Pape Gueye au vu de son comportement dans les négociations pour sa prolongation de contrat. Pour autant, le départ du Sénégalais avant la clôture du mercato ce jeudi s’annonce plus que embarqué à l’instant T. Ce qui devrait déboucher sur une sanction sportive pour la seconde partie de saison.

Il s’en est passé des choses depuis la conférence de presse de fin de première partie de saison de Pablo Longoria en décembre dernier. Le président de l’OM expliquait qu’il allait dégainer une nouvelle offre de contrat à Pape Gueye et son entourage pour que l’international sénégalais puisse rallonger son aventure marseillaise qui prendra fin à l’issue de la saison en l’état.

Longoria sur Gueye : «Ne pas donner de réponse, ce n’est pas respecter le club»

Cependant, plus d’un mois plus tard, le comité de direction de l’OM reste sans réponse. De quoi agacer Pablo Longoria qui a vidé son sac en conférence de presse lundi dans le cadre de la présentation de l’ultime recrue de l’Olympique de Marseille, à savoir Quentin Merlin. « Ne pas donner de réponse, ce n’est pas respecter le club. On veut trouver une porte de sortie intéressante pour tout le monde avant jeudi. C'est une position claire, on en a discuté avec son agent. C'est une question de respect du club. On a soutenu le joueur, on a couvert les frais d'avocat et payé une indemnité à Watford, on lui a permis de s'entraîner ».

