Mercato : Une réunion secrète a eu lieu pour plomber le PSG

Le PSG connaît un sacré flou concernant sa ligne offensive la saison prochaine. Si Neymar devrait être là, Lionel Messi est déjà parti et Kylian Mbappé ne sait pas encore s'il sera un joueur du PSG la saison prochaine. Le club parisien cherche dans tous les cas un renfort offensif de poids mais pourrait être contrarié par la tenue d'une réunion secrète concernant Harry Kane.

Le PSG a été très actif sur le marché des transferts en ayant officialisé six recrues. Marco Asensio, Lucas Hernandez, Milan Skriniar, Manuel Ugarte, Kang-In lee et Cher Ndour sont parisiens et le PSG ne compte pas s'arrêter là et vise un attaquant de classe mondiale.

Réunion secrète entre le Bayern et Tottenham pour Kane

D'après le quotidien allemand Bild , relayé par AS , une réunion aurait eu lieu entre le club allemand du Bayern Munich et Tottenham. Londres a été le lieu de la réunion et les dirigeants bavarois ont rencontré le président anglais Daniel Levy. Des négociations qui n'auraient pas encore abouti.

Première offre de 70M€ refusée