Un buteur annoncé au PSG, Luis Enrique a tranché

Axel Cornic

Le dossier de l’attaquant e pointe est l’une des préoccupations principales de Luis Campos en ce mercato estival. Plusieurs profils sont actuellement étudiés au Paris Saint-Germain avec des joueurs expérimentés comme Harry Kane, mais également des jeunes pousses françaises comme étrangères. L’arrivée de Luis Enrique devrait faire basculer la situation, puisque le nouveau coach du PSG semble avoir une préférence.

Si on ne sait pas encore si Kylian Mbappé pourra faire sa dernière saison, au PSG on poursuit le mercato et on vise des nouveaux renforts en attaque. Après Marco Asensio et Lee Kang-in c’est un attaquant de pointe qui est recherché, avec une nouvelle piste qui a récemment fait surface en Italie.

Vlahovic, la nouvelle piste du PSG

Plusieurs médias de l’autre côté des Alpes ont en effet parlé d’un intérêt toujours plus grand du PSG pour Dusan Vlahovic, qui reste un talet suivi en dépit de la saison compliquée à la Juventus. La situation à Turin fait qu’il pourrait partir lors de ce mercato face à une offre de 80M€, ce qui semble être un montant largement à la portée des Parisiens.

Luis Enrique pencherait plus pour Kolo Muani