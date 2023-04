Mercato : Une pépite du championnat portugais se rapproche un peu plus du PSG !

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Sur la piste de Manuel Ugarte, le PSG espère pouvoir mettre la main sur le milieu de terrain du Sporting Lisbonne dans les semaines à venir. Et le dossier avance dans le bon sens puisque du côté du Portugal, le successeur de la pépite uruguayenne est déjà connu. Luis Campos va avoir le champ libre très rapidement.

Révélée par le10sport.com, la piste menant à Manuel Ugarte est plus que jamais d’actualité pour le PSG. Trouvaille de Luis Campos, ce milieu de terrain réalise une nouvelle saison de haut-vol avec le Sporting Lisbonne. A 22 ans, il figure parmi les grands talents d’avenir du championnat espagnol. Et avec Jorge Mendes pour gérer ses intérêts, nul doute que son destin prenne rapidement la forme d’un chemin doré.

Le Sporting avance sur la succession d’Ugarte

Pour l’heure, Manuel Ugarte est un joueur du Sporting Lisbonne. Éliminée en quart de finale de League Europa par la Juventus, la bande de Ruben Amorim doit maintenant sauver sa saison en terminant sur le podium en Liga Portugal Bwin, ce qui sera très compliqué avec dix points de retard sur Braga, actuellement troisième, à six journées de la fin. Pour autant, la direction du Sporting est déjà à pied d’œuvre pour préparer le départ de Manuel Ugarte, qui résonne comme une évidence. En effet, A Bola révèle ces dernières heures qu’un accord a été trouvé avec un milieu de terrain de Ligue 1. Une recrue qui prendrait la succession de Manuel Ugarte…

Jean Lucas bientôt au Sporting ?

Ce milieu de terrain de Ligue 1 n’est autre que Jean Lucas, actuellement sous contrat avec l’AS Monaco. Si le Brésilien a disparu de la circulation ces derniers mois, il conserve une bonne réputation en Europe. Le Sporting Lisbonne lui court après depuis un moment et aurait trouvé un accord contractuel avec Jean Lucas et ses représentants. Un contrat de 5 ans. A présent, il faut que le Sporting et l’AS Monaco trouvent un accord, a priori autour des 7 millions d’euros pour le transfert.

Le PSG se prépare

L’arrivée de plus en plus probable de Jean Lucas au Sporting Lisbonne cet été est un élément important du dossier Ugarte. La pépite uruguayenne n’a pas officiellement de bon de sortie mais ce recrutement en dit long sur les intentions lisboètes. Le club sait que les offres vont arriver. Tottenham a déjà pris ses dispositions pour se positionner. Mais le PSG reste l’écurie la plus motivée à l’idée de signer Ugarte. Comme Vitinha, Luis Campos a coché le nom du maître à jouer du Sporting et croit énormément en son potentiel. Sans grand moyen, Paris a toutefois un avantage dans ce dossier. Les Parisiens sont positionnés depuis près d’un an maintenant. Et Jorge Mendes, l’agent d’Ugarte, est très proche du PSG mais surtout de Luis Campos. Autant d’éléments qui rapprochent un peu plus Manuel Ugarte d’une arrivée à Paris cet été…