Mercato : Une opération à 200M€ pour Cristiano Ronaldo ? La réponse

Thibault Morlain

Aujourd'hui, Cristiano Ronaldo est libre et forcément, il attire les convoitises. D'ailleurs, pour attirer le Portugais, on serait prêt à faire des folies en Arabie Saoudite. Ces dernières semaines, il a ainsi été annoncé qu'Al Nassr voulait s'offrir Cristiano Ronaldo, et pour cela, un contrat à 200M€ par an a même été évoqué. De quoi faire réagir du côté de l'Arabie Saoudite.

Où jouera Cristiano Ronaldo à compter de janvier ? Remercié par Manchester United suite à son interview fracassante, le Portugais est à la recherche d'un nouveau club. Son avenir pourrait alors s'écrire du côté de l'Arabie Saoudite. Si CR7 a démenti ces informations durant la Coupe du monde, les rumeurs ne cessent de prendre de l'ampleur à propos d'une arrivée à Al Nassr. Il faut dire que le club saoudien serait prêt à mettre le prix pour avoir Cristiano Ronaldo, qui pourrait signer un contrat avec à la clé 200M€ par an. Un incroyable pactole.

« Je ne crois pas qu'Al Nassr, si c'est ce club, mette cette somme sur la table »

Alors que ces montants font tourner les têtes, la Fédération saoudienne de football a mis les choses au point. Ainsi, pour Marca , Yasser Al-Misehal, président de la Fédération, a répondu à ces 200M€ évoqués pour Cristiano Ronaldo, expliquant : « Les chiffres de 200M€ sont-ils exacts ? Chaque club doit respecter ses engagements financiers avec la Ligue. Je ne crois pas qu'Al Nassr, si c'est ce club, mette cette somme sur la table avant de justifier cette dépense. Je ne crois pas que cela est possible sans répondre aux obligations financières. Sinon, il peut y avoir un problème ».

« C'est une possibilité »