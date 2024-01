Mercato : Une nouvelle star au PSG l’été prochain ?

Thomas Bourseau

Bien que Lucas Beraldo ait renforcé les rangs défensifs du PSG cet hiver, le PSG serait toujours intéressé par le fait de recruter un autre défenseur avant la fin du mercato selon RMC Sport. La piste menant à Matthijs de Ligt ne pourrait cependant se concrétiser qu’en fin de saison selon la presse étrangère. Explications.

Révélé à l’Ajax Amsterdam où il en était même le capitaine à seulement 19 ans, Matthijs de Ligt connaît quelques difficultés cette saison au Bayern Munich. En effet, entre les blessures et les choix de l’entraîneur Thomas Tuchel, l’international néerlandais pourrait à terme quitter le club bavarois. D’ailleurs, selon RMC Sport , des contacts auraient déjà été noués par le PSG afin de préparer l’éventuelle venue de De Ligt, une piste de longue date du Paris Saint-Germain.

De Ligt à Paris ? Le divorce est annoncé avec le Bayern

D’autant plus que comme cela est révélé dans les colonnes du jour de la Gazzetta dello Sport, Matthijs de Ligt n’entretiendrait pas la meilleure des relations avec Thomas Tuchel, ancien coach du PSG. « La relation avec l’entraîneur Tuchel est froide, l’ancien joueur de la Juve se retrouve de titulaire à quatrième choix avec l’arrivée de Kim et Dier. Après deux ans, on se dirige vers un divorce. Le joueur aimerait jouer davantage, mais l’entraîneur s’attendait à de meilleures performances ».

Mercato - PSG : C’est terminé pour ce transfert https://t.co/JorCZKzCOO pic.twitter.com/wWdVnPySHD — le10sport (@le10sport) January 27, 2024

Le Bayern Munich ne veut pas vendre cet hiver, mais l’été prochain !