Mercato : Une légende signe au PSG et affiche un regret avec Mbappé

Gianluigi Buffon n'est resté qu'un an au PSG, mais son passage au sein de la capitale française l'a profondément marqué. Encore ce lundi, l'ancien portier italien est revenu sur son aventure parisien et notamment sur les regrets qui l'ont accompagnés après sa défaite en Ligue des champions face à Manchester United en mars 2019.

Gianluigi Buffon a passé la plus grande partie de sa carrière à la Juventus, son club de cœur. Mais l'ancien gardien italien n'est pas près d'oublier son passage au PSG. L'aventure n'a duré qu'un an, mais lui a laissé de merveilleux souvenirs.

Buffon n'a pas oublié son passage au PSG

« Mon expérience à Paris a été la meilleure de ma vie. La plus grande expérience de ma vie a été le PSG. Je me suis senti au centre du monde après deux mois, je parlais français, je parlais aux gens dans la rue. Je dois dire que mon départ a probablement été la plus grosse erreur de ma carrière » avait-il confié il y a quelques mois.

« Je regrette d’être venu à l’âge de 40 ans »