Mercato : Une guerre fait rage à l’étranger pour un joueur du PSG !

Le PSG tient une belle pépite en ses mains en la personne de Xavi Simons (21 ans). Le milieu offensif néerlandais qui est demi-finaliste du dernier Euro avec les Pays-Bas ne souhaite pas rester à Paris comme le10sport.com vous l’a révélé le 17 juillet dernier. De quoi déchaîner les passions en Allemagne et plus particulièrement entre le Bayern Munich et le RB Leipzig.

En Allemagne, Xavi Simons a fait ses preuves la saison dernière avec le RB Leipzig. Le milieu offensif de 21 ans a bluffé la direction du pensionnaire de Bundesliga. Au point où le 1/8ème de finaliste de la dernière Ligue des champions se plierait en quatre afin de parvenir à conserver Xavi Simons après son prêt réussi. Qu’en pense le Paris Saint-Germain ?

Une légende des Pays-Bas annonce la couleur pour son avenir, Xavi Simons s’étonne

Par le biais d’une clause de rachat de 6M€ incluse dans le deal convenu avec le PSV Eindhoven à l’été 2022, le PSG a récupéré Xavi Simons en juillet 2023 avant de l’envoyer en prêt dans la foulée au RB Leipzig. Et maintenant ? Le Paris Saint-Germain va pouvoir compter sur Simons la saison prochaine. C’est du moins ce que Clarence Seedorf, légende néerlandaise affirmait au micro de beIN SPORTS au début de l’Euro avant France - Pays-Bas le 21 juin dernier. Une prise de position qui avait étonné, c’est le moins que l’on puisse dire, Xavi Simons qui s’exprimait ainsi en zone mixte. « Qui a dit ça ? Ah… Je ne sais pas ça, je suis ici avec ma sélection et on verra après l’Euro ce qu’il va se passer. Mais bon, quand les gens de ton pays te parlent comme ça, c’est vraiment bien. J’étais content à Paris, j’étais à Leipzig cette année… ».

Xavi Simons a donné sa réponse, le PSG n’est pas d’accord

le10sport.com vous dévoilait le 17 juillet dernier que les chances de voir Xavi Simons revenir au Paris Saint-Germain cet été étaient minces. Et pour cause, le principal intéressé a fait savoir à sa direction qu’il préférait partir. Coach du PSG et conseiller football du club, Luis Enrique et Luis Campos tentent de l’inciter à revenir sur cette décision. Et ce développement XXL dans le feuilleton Xavi Simons pourrait faire le bonheur de deux clubs outre-Rhin.

Xavi Simons engendre une bataille entre le Bayern Munich et Leipzig

En effet, d’après les informations de Fabrizio Romano, le RB Leipzig serait à présent confiant quant à ses chances de poursuivre sa collaboration avec Xavi Simons la saison prochaine et de bénéficier du feu vert du milieu offensif néerlandais. Cependant, une bataille est d’actualité en coulisses entre le Bayern Munich et le RB Leipzig selon le journaliste italien. Reste à savoir qui parviendra à rafler la mise entre Leipzig et le Bayern. Ou bien si le PSG réussira à lui faire changer d’avis.