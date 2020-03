Foot - Mercato

Mercato : Une grande vague de rachat de clubs français se prépare !

Publié le 19 mars 2020 à 17h00 par La rédaction mis à jour le 19 mars 2020 à 17h17

Toulouse, Troyes ou encore Nancy sont en discussions pour être rachetés par des investisseurs. Tour d’horizon.

Une vague de rachat se prépare pour ces clubs français. Actuellement en grande difficulté et bon dernier de Ligue 1, le TFC n’avance plus. Olivier Sadran a annoncé en conférence de presse rechercher un nouvel investisseur. L’investisseur américain Chien-Lee, ancien actionnaire de l’OGC Nice, discute actuellement avec le président toulousain pour racheter le club, et était également intéressé pour racheter l’ESTAC ou encore Auxerre, comme révélé par le10sport.com .

Troyes et Nancy aussi concernés

Deux autres clubs, tous deux en Ligue 2, sont également concernés par ces possibles rachats. Comme révélé mercredi par nos soins, Evangelos Marinakis, actuel propriétaire de Nottingham Forest (Championship) et de l’Olympiakos, s’intéresse de près au club de l’Aube. Cependant, les négociations sont actuellement à l’arrêt, Marinakis étant en quarantaine après avoir été testé positif au Coronavirus, depuis le 10 mars dernier.



Le deuxième club concerné est celui de l’AS Nancy-Lorraine. Approché par le City Group, qui possède déjà Manchester City, Girona ou encore New York City FC, le club pourrait être racheté par le groupe au mois d’avril prochain. Alors que le TFC était approché par Manchester City afin de devenir partenaire du club, c’est désormais au tour de l’ASNL d’intéresser le groupe. Avec, pour l’instant, plus de succès que Toulouse…