EXCLU - Mercato : Après l’Olympiakos et Nottingham, il tente de racheter Troyes !

Publié le 18 mars 2020 à 19h10 par Alexis Bernard

Propriétaire de l’Olympiakos le Pyrée et de Nottingham Forest, Evángelos Marinákis s’intéresse à l’ESTAC. L’homme d’affaire aurait même transmis une offre de rachat.

Quelques semaines après les discussions entre les dirigeants de l’ESTAC et Chien Lee (qui se dirige finalement vers un rachat du Toulouse Football Club), c’est au tour d’un homme d’affaire grec de se pencher sur le dossier troyen. Selon nos informations exclusives, des négociations sont en cours entre Daniel Masoni, président de l’ESTAC, et Evángelos Marinákis. Déjà propriétaire de l’Olympiakos le Pyrée (Grèce) et de Nottingham Forest (Angleterre, où il a le Français Sabri Lamouchi comme entraîneur) souhaite désormais investir en France. Une offre aurait même déjà été transmise à l’attention de Daniel Masoni. Un montant global de 12 millions d’euros qui semble s’approcher de ce que Daniel Masoni évoque, depuis de longs mois, aux différents acteurs qui l’approchent pour racheter le club troyen.



Malheureusement, le dossier connait un petit ralentissement puisqu’Evángelos Marinákis a été testé positif au Coronavirus et se trouve en quarantaine depuis le 10 mars dernier. Après un rendez-vous entre les deux hommes, à Londres, début mars, Daniel Masoni serait lui-aussi en isolement pour une possible contagion au même virus…