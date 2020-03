Foot - Mercato - OM

Mercato : Thauvin, Sanson… L’OM pourrait vite déchanter !

Publié le 18 mars 2020 à 17h00 par La rédaction

Si l’OM rêve de pouvoir revendre ses joueurs à prix d’or cet été et remettre ses finances à flot, la réalité économique serait toute autre. Explication.

Et si la donne avait changé du côté de Marseille ? Alors que le club doit rééquilibrer ses finances, les départs de Morgan Sanson et Florian Thauvin, dont les contrats se terminent respectivement en juin 2021 et juin 2022, semblent inéluctables du côté de l’OM. Pourtant, les transferts juteux de ces deux joueurs pourraient être revus à la baisse dans les prochaines semaines…

Moins de 50M€ pour les deux ?