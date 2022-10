Foot - Mercato - Manchester United

Mercato : Une destination se précise pour Cristiano Ronaldo

Publié le 27 octobre 2022 à 17h00

Désireux de plier bagage lors du dernier mercato estival, Cristiano Ronaldo pourrait quitter Manchester United cet hiver, l’attaquant n’entrant pas dans les plans d’Erik ten Hag. Faute de propositions en Europe, le numéro 7 pourrait rebondir en MLS, où une franchise en particulier apparaît en pole position.

De retour à l’entraînement ce mardi après sa mise à l’écart le week-end dernier, provoquée par son refus d’entrer en jeu contre Tottenham quelques jours auparavant, Cristiano Ronaldo voit toujours son avenir s’inscrire en pointillé. Actuellement dans sa dernière année de contrat, le Portugais souhaite plier bagage, un départ auquel ne s’oppose plus Manchester United, prêt à libérer son attaquant dès janvier selon la presse britannique. Mais ce dernier fait face à un problème majeur, aucun club ne s'est manifesté concrètement jusqu’à maintenant. Une situation qui pourrait obliger Cristiano Ronaldo à quitter l’Europe.

Cristiano Ronaldo vers Miami en cas de départ en MLS ?

Dernièrement, il a notamment été question d’une arrivée en MLS pour Cristiano Ronaldo. Selon The Sun , l’Inter Miami voudrait attirer la star portugaise, un point de chute confirmé par le Los Angeles Times . A la tête de la franchise californienne, David Beckham apparaîtrait comme le favori aux Etats-Unis,disposant des ressources financières nécessaires pour une telle opération. Avec la retraite de Gonzalo Higuaín, l'expiration du contrat d'Alejandro Pozuelo et le départ de Rodolfo Pizarro pour Monterrey, l’Inter Miami possède également la place nécessaire pour accueillir Cristiano Ronaldo en tant que joueur désigné, à savoir un membre de l’effectif autorisé à percevoir un salaire supérieur à la limite autorisée par la MLS.

Les deux franchises de Los Angeles bloquées pour Cristiano Ronaldo