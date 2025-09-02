Mercato : Une catastrophe annoncée pour le PSG

Alexis Brunet

Cet été, le PSG n’a pas été très actif lors du mercato. Le club de la capitale n’a recruté que trois nouveaux joueurs, deux gardiens et un défenseur central. Le champion de France ne semble pas avoir besoin de renforcer plus son effectif, mais selon Samir Nasri cela est une grosse erreur, notamment après la très longue saison dernière.

Le PSG n'a pas fait de folie sur le mercato. En effet, Luis Campos a rapidement identifié les joueurs susceptibles de s'intégrer dans le groupe de Luis Enrique, ce dernier semblant satisfait de son effectif. Cet été, le club de la capitale a accueilli Renato Marin, Lucas Chevalier et Illia Zabarnyi. Si le premier est arrivé pour être troisième gardien, les deux autres auront du temps de jeu cette saison, notamment l'ancien Lillois qui remplace Gianluigi Donnarumma dans les buts.

Le PSG n’a recruté personne en attaque Contrairement donc aux saisons précédentes, le PSG a décidé de ne pas faire de folie pour un attaquant. Le secteur offensif a donné pleine satisfaction à Luis Enrique l’année dernière, notamment grâce à Ousmane Dembélé qui a décidé d’élever son niveau, mais également à l’arrivée de Khvicha Kvaratskhelia en cours de saison contre un chèque de 70M€.