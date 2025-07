Mercato : Une bataille à 15M€ remportée par l'OM ?

L’OM poursuit activement son mercato estival et cible désormais Timothy Weah. Si plusieurs clubs européens sont sur les rangs, le club marseillais aurait pris une longueur d’avance. L’ailier américain aurait notamment refusé de rejoindre Nottingham Forest, laissant la porte ouverte à une arrivée sur la Canebière.

En vue de la saison prochaine qui s’annonce déjà chargée pour l’OM avec la Ligue des champions, les dirigeants mettent tout en œuvre pour satisfaire Roberto De Zerbi et lui permettre d’atteindre ses objectifs. Après avoir déjà enregistré trois nouvelles recrues, l’OM cherche encore à se renforcer et ciblerait en ce sens le joueur de la Juventus , Timothy Weah .

De nombreux concurrents sur ce dossier…

L’OM est au cœur d’une bataille pour ce transfert estimé à 15 M€, puisque de nombreux clubs auraient manifesté leur intérêt pour Timothy Weah, selon L’Équipe. Monaco aurait supervisé le joueur, tout comme plusieurs formations anglaises, notamment Leeds et Everton. Cependant, l’OM tiendrait la corde dans ce dossier et pourrait bel et bien faire venir l’international américain sur la Canebière.