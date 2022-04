Foot - Mercato

Mercato : Unai Emery évoque son prochain challenge après Villarreal !

Publié le 5 avril 2022 à 14h40 par La rédaction mis à jour le 5 avril 2022 à 14h41

Actuellement en poste à Villarreal, Unai Emery n’exclut pas de revenir en Premier League à l’avenir..