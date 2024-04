Mercato : Un transfert surprise prend forme au RC Lens

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien que la saison ne soit pas encore terminée, le RC Lens pense déjà à la suivante et semble avoir déjà bien avancé sur son recrutement estival. Parmi les recrues attendues, les Sang-et-Or prépareraient notamment une arrivée surprise à savoir celle de Rafik Guitane, ancien grand espoir du football français.

Actuellement sixième de Ligue 1, le RC Lens ne sait pas encore s'il sera européen la saison prochaine, mais cela n'empêche pas sa direction de préparer d'emblée le mercato estival. D'ailleurs, les Sang-et-Or préparent un transfert inattendu.

Mercato - RC Lens : La mèche est vendue pour le prochain entraîneur ? https://t.co/jl3dXD9YSR pic.twitter.com/GvYv1YJdsJ — le10sport (@le10sport) April 23, 2024

Rafik Guitane proche du RC Lens ?

En effet, selon les informations de Foot Mercato , le RC Lens pourrait bien recruter Rafik Guitane. Ancien grand espoir du football français, le natif d'Evreux avait rejoint le Stade Rennais pour 8M€ en 2018. Une somme conséquente pour un joueur de 19 ans. Mais il n'a jamais confirmé les espoirs placés en lui, enchaînant les clubs sans réussite.

Une clause libératoire à 5M€

Cependant, Rafik Guitane explose enfin et s'éclate du côté du Portugal à Estoril où il a inscrit cinq buts et délivré trois passes décisives. Ses prestations ont même tapé dans l'œil de Benfica, en plus du RC Lens. Une sacrée concurrence pour les Sang-et-Or alors que l'ancien Rennais possède une clause libératoire estimée à 5M€ dans son contrat qui court jusqu'en 2026.