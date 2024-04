Le RC Lens prépare un énorme transfert !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Engagé dans un sprint final très serré pour une qualification européenne, le RC Lens prépare déjà la saison prochaine et prospectant sur le mercato. Il faut dire que du côté des Sang-et-Or, on semble parfaitement conscient du risque de voir partir Kevin Danso. Son transfert paraît même acté en interne puisque les Lensois auraient trouvé deux joueurs pour remplacer l'Autrichien.

Après une saison de folie, conclue à la deuxième place en Ligue 1, le RC Lens connaît un exercice plus normal. Sixièmes du championnat, les Sang-et-Or sont toujours en course pour une qualification européenne et se tournent déjà vers la préparation de la prochaine saison, notamment en commençant à scruter le marché des transferts. Et comme l'été dernier, lors duquel Loïs Openda et Seko Fofana sont partis, les Lensois se préparent à perdre un joueur cadre.

Mercato - RC Lens : La mèche est vendue pour le prochain entraîneur ? https://t.co/jl3dXD9YSR pic.twitter.com/GvYv1YJdsJ — le10sport (@le10sport) April 23, 2024

Kevin Danso sur le départ ?

Il s'agit en effet de Kevin Danso. Déjà très convoité l'été dernier, le défenseur autrichien avait finalement prolongé son contrat au RC Lens où il a disputé la Ligue des champions. Cependant, selon les informations de Foot Mercato , il sera encore très courtisé cet été. Et bien qu'aucune offre ferme n'ait été transmise pour le moment, les Lensois s'attendent à être attaqués sur ce dossier.

Le RC Lens tient déjà son remplaçant