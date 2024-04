Mercato - RC Lens : La mèche est vendue pour le prochain entraîneur ?

Thibault Morlain

A la tête du RC Lens, Franck Haise réalise un travail exceptionnel, lui qui a réussi à amener les Sang et Or en Ligue des Champions cette saison. Forcément, cela éveille des intérêts, notamment à l'étranger. Haise a notamment été annoncé à Liverpool pour remplacer Jürgen Klopp. Faut-il alors craindre un départ de l'entraîneur de Lens ? Une réponse a été apportée sur le sujet.

En octobre 2022, Franck Haise paraphait un nouveau contrat avec le RC Lens, le liant alors jusqu'en 2027 avec les Sang et Or. L'entraîneur lensois est aujourd'hui considéré comme l'un des meilleurs à son poste en Ligue 1. Aurait-il maintenant envie de se tester ailleurs, notamment à l'étranger ? L'avenir de Franck Haise fait souvent l'objet de rumeurs, mais en ce qui concerne un départ, on pourrait encore en être loin...

« Je suis heureux au RC Lens »

Récemment, le RC Lens avait officialisé un changement concernant Frank Haise, expliquant qu'il n'était plus manager général. Faut-il là y voir un signe d'un futur départ des Sang et Or ? « Si je me recentre sur le métier d’entraîneur, c’est que j’ai toujours envie d’entraîner et vous savez quand même que ça fait 7 ans que je suis au RC Lens, sept ans que je suis heureux ici. J’ai des réflexions c’est une chose, mais à chaque fois je suis resté, je suis sous contrat jusqu’en 2027, je suis heureux au RC Lens. Dans le football on ne sait pas ce qu’il va se passer, je sais qu’il y’en a qui veulent me voir partir tous les ans mais moi je suis là et je suis bien là », faisait savoir Franck Haise.

