RC Lens : Nouveau clash improbable, ça chauffe !

Malgré le court succès enregistré samedi soir contre Clermont, l'ambiance n'était pas franchement chaleureuse samedi soir du côté du RC Lens. Remontés contre une partie du public de Bollaert qui n'a pas hésité à prendre en grippe Elye Wahi, Franck Haise ainsi que Brice Samba ont poussé de gros coups de gueule après le match.

Ce qui fait la particularité du RC Lens, c'est bien évidemment le lien très particulier qui unit le club nordiste à son public. Un lien symbolisé par l'hymne qui résonne dans le stade Félix Bollaert avant chaque match, Les Corons , repris en coeur par plusieurs dizaines de milliers de fidèles lensois. Mais alors que le RC Lens s'est imposé de justesse samedi soir en championnat contre Clermont 1-0), ce lien a été rompu le temps d'une soirée, puisque Elye Wahi a été copieusement sifflé par les supporters en raison de sa performance décevante. Et Franck Haise n'a pas digéré cette réaction.

Haise tacle le public

L'entraîneur du RC Lens a réagi dans un premier temps au micro de Canal + : « Je ne leur dis plus rien au public. Moi je suis avec mes joueurs. Ceux qui connaissent très bien le football et le sifflent, qu’ils continuent à le faire ». Et Franck Haise en a suite remis une couche, plus longuement, en conférence de presse : « Lui comme nous, on aurait aimé qu’il marque un but, et avoir plus de simplicité sur la fin de match. Le gardien fait des arrêts. On peut faire des compilations des grands joueurs qui ne marquent pas. Il s’est créé des occasions, il s’en créera d’autres. La bronca d’une partie du public, je n’ai même pas envie d’en parler. Je ne veux pas donner d’importance, ils n’aident pas le joueur ni l’équipe, ils jouent contre leur camp », s'agace l'entraîneur du RC Lens.

« Il faut que les gens redescendent »