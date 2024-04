Mercato : Le Qatar a tranché pour le boss du PSG

Amadou Diawara

Alors que Kylian Mbappé va quitter le PSG, Luis Campos était sur la sellette, et ce, à cause de sa proximité avec le Français. Toutefois, le Qatar aurait finalement décidé de conforter son conseiller football. Tamim ben Hamad Al Thani et Nasser Al-Khelaïfi ayant adoubé Luis Campos ce samedi.

En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé va claquer la porte du PSG cet été. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le numéro 7 parisien sera un nouveau joueur du Real Madrid la saison prochaine, à moins d'un énorme retournement de situation. Ce qui pourrait être fatal à Luis Campos.

Campos sacrifié à cause de Mbappé ?

Proche de Kylian Mbappé, Luis Campos pourrait être sacrifié après son départ. En effet, le conseiller football du PSG pourrait être évincé après le transfert de la star de 25 ans vers le Real Madrid. Mais heureusement pour Luis Campos, il serait finalement parti pour rester.

Le Qatar a conforté Luis Campos samedi