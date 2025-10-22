Mercato : Un «top buteur» à l'OM, la décision radicale !

Axel Cornic

Depuis l’arrivée de Pablo Longoria, l’effectif de l’Olympique de Marseille a énormément changé. Mais tous les coups de l’Espagnol n’ont pas été payants, puisque ses échecs sont nombreux et connus comme avec Luis Suarez, arrivé lors de l’été 2022.

Il semblait avoir le profil parfait pour s’installer à Marseille. Connu et reconnu pour ses prestations en Espagne, Luis Suarez était pour beaucoup la réponse aux débats concernant l’attaquant de l’OM. Mais le Colombien n’aura finalement tenu que quelques mois, puisqu’il est pari dès le mois de janvier de la même année.

Le flop Luis Suarez Des années après, l’OM va retrouver son ancien flop avec le match face au Sporting en Ligue des Champions. Et c’est le moment choisi pour Javier Ribalta de balancer sur sa parenthèse marseillaise ! « On croyait en son potentiel » a déclaré l’ancien directeur sportif marseillais.