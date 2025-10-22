Mercato : Un «top buteur» à l'OM, la décision radicale !

Depuis l’arrivée de Pablo Longoria, l’effectif de l’Olympique de Marseille a énormément changé. Mais tous les coups de l’Espagnol n’ont pas été payants, puisque ses échecs sont nombreux et connus comme avec Luis Suarez, arrivé lors de l’été 2022.
Il semblait avoir le profil parfait pour s’installer à Marseille. Connu et reconnu pour ses prestations en Espagne, Luis Suarez était pour beaucoup la réponse aux débats concernant l’attaquant de l’OM. Mais le Colombien n’aura finalement tenu que quelques mois, puisqu’il est pari dès le mois de janvier de la même année.
Le flop Luis Suarez
Des années après, l’OM va retrouver son ancien flop avec le match face au Sporting en Ligue des Champions. Et c’est le moment choisi pour Javier Ribalta de balancer sur sa parenthèse marseillaise ! « On croyait en son potentiel » a déclaré l’ancien directeur sportif marseillais.
« Il ne faut pas forcer les choses et garder un joueur malheureux, contre sa volonté »
« Quand un joueur ne se sent pas à l’aise et veut partir, il ne faut pas forcer les choses et garder un joueur malheureux, contre sa volonté. On a trouvé une solution » a poursuivi Ribalta, au micro de RMC. « C’est un bon garçon. C’était déjà un très bon attaquant, il avait juste besoin d’un peu de temps et d’être en confiance »