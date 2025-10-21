Deux cracks au PSG : Le gros raté sur le mercato !

À cause des blessures de nombreux cadres, Luis Enrique a dû faire confiance à des jeunes joueurs dernièrement, comme Senny Mayulu ou bien Ibrahim Mbaye. Cela ne plaît toutefois pas à certains observateurs qui estiment que Luis Enrique lance certains éléments trop tôt et cela expliquerait alors pourquoi le PSG n’est pas premier du championnat.
Face à Strasbourg le week-end dernier, le PSG n’est pas passé loin de la catastrophe. Menés 3-1 par les Alsaciens, les joueurs de Luis Enrique ont finalement réussi à obtenir le point du match nul (3-3), mais cela fut très compliqué. Il faut dire qu’encore une fois Luis Enrique était privé de nombreux joueurs importants, comme Ousmane Dembélé ou bien Marquinhos.
« Je trouve qu’ils payent un péché d’orgueil »
Pour remplacer certaines de ses stars, Luis Enrique a donc fait appel à des jeunes joueurs comme Ibrahim Mbaye (17 ans) ou bien Senny Mayulu (19 ans). Dans le Super Moscato Show sur RMC, le journaliste Pierre Dorian a critiqué les choix du coach du PSG. « Mayulu et Mbaye, c’est des mecs qui ont 17-18 ans, c’est plus que jeune. Ce que je lui reproche, c’est d’aller beaucoup trop loin dans son délire. Tu peux faire jouer des mecs de 20 ans, il y en a plein des bons jeunes. Ils s’intéressaient à la pépite de Porto Rodrigo Mora, pourquoi ne pas le faire dès cet été ? À Lille, Ayyoub Bouaddi, c’est prêt pour la Ligue 1. Très bon joueur, très jeune, malléable. Je trouve qu’ils payent un péché d’orgueil. »
Le PSG n’a pas beaucoup recruté cet été
Selon Pierre Dorian, le PSG paie sa stratégie lors du mercato estival. Le club de la capitale avait décidé de ne recruter qu’un seul joueur de champ, ce qui expliquerait pourquoi les Parisiens ne dominent pas encore la Ligue 1. « Vous n’arriverez pas à me convaincre que leur stratégie au dernier mercato de ne prendre personne, parce qu'un joueur de champ c’est quasi personne, c’était un bon choix. Je trouve qu’ils ont raté leur début de saison. Quand tu perds à Marseille, t’as raté ton début de saison. » Actuellement, les coéquipiers d'Achraf Hakimi sont deuxièmes du championnat, à un point de l'OM.