Deux cracks au PSG : Le gros raté sur le mercato !

Alexis Brunet

À cause des blessures de nombreux cadres, Luis Enrique a dû faire confiance à des jeunes joueurs dernièrement, comme Senny Mayulu ou bien Ibrahim Mbaye. Cela ne plaît toutefois pas à certains observateurs qui estiment que Luis Enrique lance certains éléments trop tôt et cela expliquerait alors pourquoi le PSG n’est pas premier du championnat.

Face à Strasbourg le week-end dernier, le PSG n’est pas passé loin de la catastrophe. Menés 3-1 par les Alsaciens, les joueurs de Luis Enrique ont finalement réussi à obtenir le point du match nul (3-3), mais cela fut très compliqué. Il faut dire qu’encore une fois Luis Enrique était privé de nombreux joueurs importants, comme Ousmane Dembélé ou bien Marquinhos.

« Je trouve qu’ils payent un péché d’orgueil » Pour remplacer certaines de ses stars, Luis Enrique a donc fait appel à des jeunes joueurs comme Ibrahim Mbaye (17 ans) ou bien Senny Mayulu (19 ans). Dans le Super Moscato Show sur RMC, le journaliste Pierre Dorian a critiqué les choix du coach du PSG. « Mayulu et Mbaye, c’est des mecs qui ont 17-18 ans, c’est plus que jeune. Ce que je lui reproche, c’est d’aller beaucoup trop loin dans son délire. Tu peux faire jouer des mecs de 20 ans, il y en a plein des bons jeunes. Ils s’intéressaient à la pépite de Porto Rodrigo Mora, pourquoi ne pas le faire dès cet été ? À Lille, Ayyoub Bouaddi, c’est prêt pour la Ligue 1. Très bon joueur, très jeune, malléable. Je trouve qu’ils payent un péché d’orgueil. »