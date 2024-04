Mercato : Un retour surprise grâce à l’OM ?

Thomas Bourseau

Neuf années se sont écoulées depuis le départ d’Anthony Martial de l’AS Monaco pour Manchester United. Et il semblerait qu’il soit éventuellement temps pour l’attaquant français de signer son retour dans l’hexagone. Deux clubs français seraient sur les rangs, dont l’OM ?

Formé à l’OL comme beaucoup de pépites françaises de ces dernières décennies, Anthony Martial ne s’est pas éternisé à l’Olympique Lyonnais. Après seulement une saison chez les professionnels et une poignée de matchs disputés, c’est sur Le Rocher que Martial s’est installé en 2013 en signant un contrat à l’AS Monaco.

Anthony Martial a quitté la Ligue 1 pour Manchester United

Avec les Monégasques, Anthony Martial a beaucoup fait parler de lui et signa à Manchester United le dernier jour du mercato estival de 2015, seulement deux mois après avoir apposé sa signature sur une prolongation de contrat à l’AS Monaco. Prêté à Séville en 2022, Anthony Martial devrait définitivement quitter Manchester United cet été, soit au moment de l’expiration de son contrat après neuf ans passés dans le nord de l’Angleterre.

«J’ai pleuré», son transfert à l’OM vire au fiasco ! https://t.co/pbMnys7eSV pic.twitter.com/uKIrTXLKD5 — le10sport (@le10sport) April 8, 2024

Un retour en France à l’OM pour Martial ?