PSG : Incroyable, Dembélé fait tomber à l’eau le transfert de Mbappé

Thibault Morlain

Depuis 2017, Kylian Mbappé fait le bonheur du PSG. A l’époque, le club de la capitale avait dépensé une fortune pour le recruter en provenance de l’AS Monaco. Mais voilà que l’histoire aurait pu être différente et Mbappé aurait pu connaitre une trajectoire différente… en signant au FC Barcelone. Mais voilà qu’Ousmane Dembélé avait finalement été préféré.

Il n’aura fallu que quelques mois à Kylian Mbappé pour exploser aux yeux du monde entier. Alors à l’AS Monaco, le crack français impressionnait et a tapé dans l’oeil des plus grands clubs européens. C’est finalement le PSG qui a raflé la mise, mais il y avait du beau monde au rendez-vous, à commencer par le FC Barcelone. Alors que Neymar venait de signer à Paris pour 222M€, le Barça avait de l’argent à dépenser. Et ça aurait pu être le cas avec le transfert de Kylian Mbappé.



«Ça fait mal», il balance sur son calvaire au PSG https://t.co/48iz9I9sUm pic.twitter.com/GTJFMEL78k — le10sport (@le10sport) April 8, 2024

« J'ai même cru que nous allions le faire venir »

Il y a quelques jours encore, Javier Bordas, ancien dirigeant du FC Barcelone, avait confirmé que le transfert de Kylian Mbappé était sur la table à l’époque : « Si je l’avais demandé, il serait venu au Barça. Quand ils ont payé 222M€ pour Neymar, nous avions de l’argent pour le signer, mais la direction sportive a été claire et il fallait plutôt faire venir Dembélé. Je suis allé chercher Mbappé et j'ai parlé avec son père. Il serait venu. Il y a eu un moment, le 30, où j'ai même cru que nous allions le faire venir ».

« Quelqu’un a décidé qu’il était préférable de faire venir Dembélé »