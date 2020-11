Foot - Mercato

Mercato : Un retour en France ? La réponse de Mamadou Sakho

Publié le 4 novembre 2020 à 21h10 par La rédaction

Ancien joueur du PSG, Mamadou Sakho a évoqué son avenir. Sous contrat jusqu’en 2021 avec Crystal Palace, le défenseur n’a pas fermé la porte à un retour en France.