Mercato : Un possible retour en MLS pour Ibrahimovic ? Il répond !

Publié le 29 avril 2022 à 23h05 par Pierrick Levallet

Entre 2018 et 2019, Zlatan Ibrahimovic a évolué en MLS afin de se remettre d'une terrible blessure qui a mis un coup d'arrêt à sa dernière saison à Manchester United. Aujourd'hui joueur du Milan AC, le géant suédois n'exclut pas un retour aux Etats-Unis à l'avenir.