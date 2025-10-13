Mercato : Un nouveau buteur arrive, le plan de l'OM dévoilé !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A l'été 2017, l'OM décidait de s'offrir un nouveau buteur en la personne de Valère Germain. Alors que ce dernier se trouvait à l'AS Monaco, le club phocéen avait dépensé près de 10M€ pour réaliser ce transfert. Germain intégrait alors l'effectif de Rudi Garcia, qui avait un plan précis en tête. Le fait est que tout ne s'est pas déroulé comme prévu...

A l'OM, un Germain en a succédé à un autre quelques années plus tard. En effet, alors que Bruno Germain a évolué à Marseille entre 1988 et 1991 puis entre 1994 et 1995, Valère Germain a ensuite marché dans les traces de son père. Débarqué en 2017 en provenance de Monaco, l'attaquant français a ainsi posé ses valises à Marseille où Rudi Garcia avait tout prévu pour le mettre dans les meilleures conditions.

« Son idée au départ est donc de m'associer avec Bafe Gomis » Invité de La Minute OM, Valère Germain a raconté les dessous de son transfert à l'OM et de ce qui était initialement prévu pour lui. L'ancien Olympien a alors fait savoir : « Comme j'ai brillé à Monaco, c'était avec Falcao. Donc j'ai brillé avec un grand attaquant, un grand joueur et tourner un peu autour de lui. J'arrive à Marseille et quand j'arrive à Marseille, j'ai Rudi Garcia au téléphone bien sûr avant d'arriver et donc son idée au départ est donc de m'associer avec Bafe Gomis ».