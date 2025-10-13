Mercato : Un nouveau buteur arrive, le plan de l'OM dévoilé !

A l'été 2017, l'OM décidait de s'offrir un nouveau buteur en la personne de Valère Germain. Alors que ce dernier se trouvait à l'AS Monaco, le club phocéen avait dépensé près de 10M€ pour réaliser ce transfert. Germain intégrait alors l'effectif de Rudi Garcia, qui avait un plan précis en tête. Le fait est que tout ne s'est pas déroulé comme prévu...
A l'OM, un Germain en a succédé à un autre quelques années plus tard. En effet, alors que Bruno Germain a évolué à Marseille entre 1988 et 1991 puis entre 1994 et 1995, Valère Germain a ensuite marché dans les traces de son père. Débarqué en 2017 en provenance de Monaco, l'attaquant français a ainsi posé ses valises à Marseille où Rudi Garcia avait tout prévu pour le mettre dans les meilleures conditions.
« Son idée au départ est donc de m'associer avec Bafe Gomis »
Invité de La Minute OM, Valère Germain a raconté les dessous de son transfert à l'OM et de ce qui était initialement prévu pour lui. L'ancien Olympien a alors fait savoir : « Comme j'ai brillé à Monaco, c'était avec Falcao. Donc j'ai brillé avec un grand attaquant, un grand joueur et tourner un peu autour de lui. J'arrive à Marseille et quand j'arrive à Marseille, j'ai Rudi Garcia au téléphone bien sûr avant d'arriver et donc son idée au départ est donc de m'associer avec Bafe Gomis ».
« Sauf que quand j'arrive, le jour de signer... »
Mais voilà qu'il y a eu un petit hic à l'OM. En effet, Valère Germain a expliqué : « Sauf que quand j'arrive, le jour de signer... j'ai encore l'image en tête, je monte l'escalier pour signer dans le bureau du président (Jacques-Henri Eyraud), et tu as Bafé (Gomis) qui descend, et qui venait de signer ou de se mettre d'accord avec le président pour dire qu'il partait du club ».