Mercato : Un joueur «incroyable» est attendu au PSG !

Depuis plusieurs jours, la piste menant à Dayot Upamecano circule du côté du PSG. Il faut dire que le défenseur du Bayern Munich voit son contrat s'achever en juin prochain, ce qui en fait une incroyable opportunité de marché. D'ailleurs pour Dominique Séverac, journaliste du Parisien, il s'agit même de l'un des meilleurs joueurs du monde à son poste.

Cela pourrait être l'un des énormes coups du prochain mercato estival. En effet, le contrat de Dayot Upamecano se termine en juin prochain au Bayern Munich, ce qui signifie que les clubs intéressés seront autorisés à négocier avec l'international français dès le 1er janvier, en vue d'une arrivée libre l'été suivant. Une information qui n'a évidemment pas échappé au PSG.

Le PSG dans le coup pour Upamecano ? En effet, sur sa chaîne YouTube, Fabrizio Romano a confirmé que le PSG suivait la situation du joueur du Bayern Munich avec attention. « Pour Upamecano, il y a plusieurs clubs qui commencent à appeler, de Premier League, de Liga mais aussi de Ligue 1. Le PSG suit la situation. Il pourrait être une option du PSG seulement s’il ne prolonge pas », révélait le journaliste italien.