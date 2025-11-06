Mercato : Un joueur «incroyable» est attendu au PSG !

Depuis plusieurs jours, la piste menant à Dayot Upamecano circule du côté du PSG. Il faut dire que le défenseur du Bayern Munich voit son contrat s'achever en juin prochain, ce qui en fait une incroyable opportunité de marché. D'ailleurs pour Dominique Séverac, journaliste du Parisien, il s'agit même de l'un des meilleurs joueurs du monde à son poste.
Cela pourrait être l'un des énormes coups du prochain mercato estival. En effet, le contrat de Dayot Upamecano se termine en juin prochain au Bayern Munich, ce qui signifie que les clubs intéressés seront autorisés à négocier avec l'international français dès le 1er janvier, en vue d'une arrivée libre l'été suivant. Une information qui n'a évidemment pas échappé au PSG.
Le PSG dans le coup pour Upamecano ?
En effet, sur sa chaîne YouTube, Fabrizio Romano a confirmé que le PSG suivait la situation du joueur du Bayern Munich avec attention. « Pour Upamecano, il y a plusieurs clubs qui commencent à appeler, de Premier League, de Liga mais aussi de Ligue 1. Le PSG suit la situation. Il pourrait être une option du PSG seulement s’il ne prolonge pas », révélait le journaliste italien.
«C'est un défenseur incroyable»
Interrogé sur le sujet, le journaliste du Parisien Dominique Séverac estime d'ailleurs que ce serait un énorme coup pour le PSG. « Il est en fin de contrat au 30 juin prochain et peut donc signer dès le 1er janvier libre où il veut. Je ne connais pas les intentions du PSG ni les siennes mais à la place de Paris, je tenterais ma chance. À 27 ans, c'est un défenseur incroyable. Le plus fort du monde avec Willian Pacho et Gabriel à Arsenal », assure-t-il dans une session de questions-réponses sur le site de son média.