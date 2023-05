Mercato : Un joueur du RC Lens se lâche, coup de froid à l’OM

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Auteur d’une saison remarquable avec le RC Lens, Loïs Openda risque d’animer le mercato estival. Plusieurs clubs seraient intéressés par le transfert de l’attaquant belge à l’image de l’OM. Néanmoins, le buteur des Sang-et-Or rêve de découvrir la Ligue des champions au stade Bollaert, ce qui l’éloigne d’un départ.

Cet été, l'OM devrait de nouveau se mettre en quête d'un nouvel avant-centre, surtout si Alexis Sanchez venait à partir. Dans cette optique, le nom de Loïs Openda circule du côté de Marseille. Mais le Belge se dit heureux au RC Lens, club avec lequel il espère découvrir la Ligue des champions la saison prochaine.

Openda veut jouer la C1 à Lens

« C'est forcément un objectif de pouvoir jouer cette Ligue des Champions avec le RC Lens parce qu'on a bâti cette équipe pour se qualifier. Je pense qu'on le mérite pour tout ce qu'on a fait depuis le début de la saison. Avec tous les joueurs de ce vestiaire, je pense qu'on pourrait faire quelque chose de bien en Ligue des Champions », a confié l'attaquant du RC Lens au micro de Prime Vidéo avant d'en dire plus sur l'état d'esprit qu'il règne chez les Sang et Or.

«On est tous vraiment soudés»