Transferts : Une légende du PSG annonce son départ ?

Ancien joueur emblématique de l’ére QSI au PSG, Thiago Silva avait été poussé vers la sortie en 2020 et évolue depuis du côté de Chelsea. Mais le défenseur central brésilien, même s’il lui reste une année de contrat chez les Blues, semble avoir annoncé son départ sur ses réseaux sociaux ces dernières heures.

Parmi les grandes figures des premières années du Qatar à la tête du PSG, on retient bien évidemment les passages de Zlatan Ibrahimovic, Javier Pastore, Edinson Cavani ou encore Thiago Silva. Ce dernier, qui a même porté les brassard de capitaine du PSG pendant de longues années, n’avait finalement pas été conservé au terme de son contrat à l’été 2020.

Depuis, Thiago Silva s’est donc parfaitement relancé dans les rangs de Chelsea, où il a même remporté la Ligue des Champions en 2021. Mais malgré un contrat qui court jusqu’en 2024 avec le club londonien, Thiago Silva semble bien parti pour changer d’air.

I would like to say thank you for so much affection and respect for me and my family!! I know the season is not over yet, but we didn't make a season that @ChelseaFC deserves, and I'm truly sorry about that! But even so, I'm honoured in this way by the supporters. It's very… pic.twitter.com/LfILHTFbl0