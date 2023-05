PSG : Galtier lâche un indice sur le mercato

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Présent en conférence de presse après la large victoire contre Ajaccio (5-0), Christophe Galtier s’est notamment réjoui de la prestation d’Hugo Ekitike dont la présence à la pointe de l’attaque a permis à Kylian Mbappé d’être plus libre. Un indice sur la volonté du PSG de recruter un nouvel avant-centre pour la saison prochaine ?

Contre Ajaccio, Christophe Galtier a décidé d'aligner Hugo Ekitike aux côtés de Lionel Messi et Kylian Mbappé. Un choix payant compte tenu de la large victoire du PSG (5-0). Après le match, l'entraîneur parisien est revenu sur la prestation de l'ancien Rémois dont la présence a permis d'offrir plus de liberté à ses deux compères offensifs, dont Kylian Mbappé, auteur d'un doublé.

PSG : Neymar et Messi sur le départ, voilà leurs remplaçants https://t.co/YXF9I4prXM pic.twitter.com/vUPqFAEIPA — le10sport (@le10sport) May 14, 2023

Un indice lâché par Galtier ?

« Il a eu plus de possibilités de jouer. La présence d’Hugo Ekitike dans l’axe a permis de libérer Lionel Messi et aussi de fixer cette défense à quatre. Ça a donné beaucoup d’espaces et de libertés pour Kylian, encore plus en deuxième période. Il est à l’image de l’équipe, il a envie d'aller chercher ce onzième titre. Il a aussi un objectif personnel vu qu'il y a des joueurs qui marquent des buts, il a envie d’être pour la cinquième fois consécutive meilleur buteur de Ligue 1. C’est très bien pour lui, mais aussi pour nous », explique l’entraîneur du PSG en conférence de presse.

Osimhen et Kolo Muani dans le viseur du PSG

Faut-il y voir un indice lâché par Christophe Galtier sur le prochain mercato du PSG ? C'est possible puisque le coach parisien laisse clairement sous-entendre que la présence d'un point de fixation au poste d'avant-centre soulage Kylian Mbappé et lui offre plus de liberté. C'est d'ailleurs dans cette optique que le PSG s'active sur le mercato puisque les noms de Victor Osimhen (Naples) et Randal Kolo Muani (Eintracht Francfort) reviennent régulièrement du côté de la capitale.