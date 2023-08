Mercato : Un joueur du PSG vend la mèche pour son avenir

Thomas Bourseau

Occasionnellement critiqué en Italie depuis son départ mouvementé du Milan AC en 2021, Gianluigi Donnarumma a appris à vivre avec. Néanmoins, son Italie natale lui manque, au point d’y revenir ? Pas vraiment à en croire ses propos à la presse italienne. Donnarumma s’est habitué à ce mal du pays et se dit très heureux au PSG.

Gianluigi Donnarumma a débarqué au PSG à l’été 2021 de par son statut d’agent libre. Avant cela, le portier italien avait fait ses classes au Club Napoli puis au Milan AC où il a effectué ses six premières saisons en tant que professionnel. Du haut de ses 24 ans, Donnarumma a raflé l’Euro en 2021 avec la sélection italienne, mais depuis son départ du Milan AC, il est sujet à de vives critiques en Italie, à la fois en sélection et au PSG.

«Les critiques ? Je veux faire mes preuves et je suis très serein»

Les critiques en question ne touchent plus vraiment Gianluigi Donnarumma désormais comme le gardien du PSG l’a confié à DAZN ces dernières heures. « Si je suis serein aujourd’hui ? Je suis habitué aux critiques. C'est normal que vous ayez toujours l'impression que c'est de votre faute et que cela vous dérange un peu, surtout si cela vient de l'Italie, mais je m'y suis habitué. Maintenant je vais bien, j'ai beaucoup de sérénité, je veux faire mes preuves et je suis très serein ».

PSG : La presse espagnole annonce la couleur pour Mbappé ! https://t.co/29FZNWFDjP pic.twitter.com/Iy7Msupepf — le10sport (@le10sport) August 29, 2023

«Jouer en Italie, c'est différent, on est chez soi. Maintenant, je vais très bien, je me suis habitué»