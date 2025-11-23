Mercato : Un joueur du PSG signe à l’OM, le transfert qui tombe à l’eau !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Joueur de Toulouse entre 2001 et 2008, Achile Emana n’aura donc connu que le TFC en France. Ce ne sont pourtant pas les prétendants qui manquaient pour le Camerounais. En effet, celui qui jouait milieu de terrain aurait pu rejoindre d’autres clubs français au cours de sa carrière. Et pas des moindres. A commencer par l’OM, qui était intéressé par Emana, sans que cela ne se concrétise à cause d’une signature… en provenance du PSG.

Révélé à Toulouse puis ayant continué sa carrière aux quatre coins du monde, Achile Emana aurait toutefois pu connaitre une trajectoire différente. En effet, l’ancien joueur du TFC a révélé certaines transferts qui auraient pu se faire. C’est ainsi qu’Emana a avoué pour L’Equipe : « Le transfert qui aurait pu se faire ? Il y en a eu trois, à Paris, Lyon et Marseille ».

« J'aimais trop mon petit cocon à Toulouse » Pour ce qui est du PSG, Achile Emana a fait savoir : « J'aimais trop mon petit cocon à Toulouse et j'aimais trop Olivier Sadran, mon président. Il a beaucoup compté pour moi. C'était comme un deuxième papa. Il m'a toujours chouchouté. Parfois, je dormais dans son salon avec son fils, on jouait ensemble à la console. La première fois que j'ai failli partir, c'est quand le PSG a fait une offre, à l'époque où Alain Roche était directeur sportif. Je le connaissais depuis Valence ».