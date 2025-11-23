Mercato : Un joueur du PSG signe à l’OM, le transfert qui tombe à l’eau !

Joueur de Toulouse entre 2001 et 2008, Achile Emana n’aura donc connu que le TFC en France. Ce ne sont pourtant pas les prétendants qui manquaient pour le Camerounais. En effet, celui qui jouait milieu de terrain aurait pu rejoindre d’autres clubs français au cours de sa carrière. Et pas des moindres. A commencer par l’OM, qui était intéressé par Emana, sans que cela ne se concrétise à cause d’une signature… en provenance du PSG.
Révélé à Toulouse puis ayant continué sa carrière aux quatre coins du monde, Achile Emana aurait toutefois pu connaitre une trajectoire différente. En effet, l’ancien joueur du TFC a révélé certaines transferts qui auraient pu se faire. C’est ainsi qu’Emana a avoué pour L’Equipe : « Le transfert qui aurait pu se faire ? Il y en a eu trois, à Paris, Lyon et Marseille ».
« J'aimais trop mon petit cocon à Toulouse »
Pour ce qui est du PSG, Achile Emana a fait savoir : « J'aimais trop mon petit cocon à Toulouse et j'aimais trop Olivier Sadran, mon président. Il a beaucoup compté pour moi. C'était comme un deuxième papa. Il m'a toujours chouchouté. Parfois, je dormais dans son salon avec son fils, on jouait ensemble à la console. La première fois que j'ai failli partir, c'est quand le PSG a fait une offre, à l'époque où Alain Roche était directeur sportif. Je le connaissais depuis Valence ».
« L’OM a finalement pris M’Bami »
Mais l’ancien joueur de Toulouse aurait donc également pu signer à l’OL ou encore à l’OM. A ce propos, Achile Emana a fait savoir : « Il y a eu l'OL et enfin l'OM, qui a finalement pris M'Bami. Je ne regrette pas d'être resté. J'ai eu une belle carrière à Toulouse ». Emana à Marseille, ça aurait donc pu se faire en 2006, mais c’est Modeste M’Bami qui a posé ses valises sur la Canebière, débarquant alors en provenance du PSG.