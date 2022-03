Foot - Mercato - FC Nantes

Mercato : Un cadre du FC Nantes s'enflamme après sa prolongation !

Publié le 29 mars 2022 à 22h50 par La rédaction

Désormais engagé avec le FC Nantes jusqu’en 2023, Fabio ne cache pas sa joie à l’idée d’avoir prolongé son contrat.