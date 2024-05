Mercato : Un joueur du FC Nantes annonce son départ et règle ses comptes !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Insatisfait de sa situation au FC Nantes, un joueur plie bagage ! Dans un message publié sur ses réseaux sociaux ce dimanche, Rémy Descamps a acté son départ alors que son contrat arrivait à expiration. Une issue attendue après les déclarations de son agent il y a quelques semaines.

Antoine Kombouaré ne l’a pas caché, l’été s’annonce très chaud du côté du FC Nantes avec un gros turnover en préparation après une nouvelle saison à oublier. « J'ai déjà commencé à bosser sur quelques postes, sur l'effectif. Il y aura beaucoup de départs et d'arrivées. C'est comme ça, c'est la vie d'un club », avait-il fait savoir une fois le maintien décroché. Alors que la prolongation de Nicolas Pallois a été officialisée cette semaine, Rémy Descamps a quant à lui annoncé son départ ce dimanche.

« Je n’ai pas toujours ressenti une pleine reconnaissance de mes efforts »

« C’est avec un mélange d’émotions que je vous annonce aujourd’hui mon départ du club après trois saisons inoubliables. J’ai eu l’immense privilège de représenter les couleurs nantaises, une expérience dont je suis extrêmement fier. Au cours de ces trois saisons, j’ai eu le privilège de contribuer à l’histoire de ce club, de partager des moments forts et de vivre des instants inoubliables », a confié le portier du FC Nantes arrivant au terme de son contrat et qui ne vivait pas bien sa situation. « Je dois reconnaître qu’à certains moments, je n’ai pas toujours ressenti une pleine reconnaissance de mes efforts au sein du club », a fait savoir le gardien passé par le centre de formation du PSG dans son message d’adieu publié sur les réseaux sociaux.

« J’ai toujours porté avec fierté le maillot nantais »