Mercato - FC Nantes : Coup de théâtre pour ce transfert !

Hugo Chirossel

Arrivé l’été dernier en provenance du Stade Rennais, et ce, dans le cadre d’un prêt avec option d’achat, Matthis Abline devait rester au FC Nantes. En effet, les Canaris avaient décidé de lever son option d'achat, estimée à 6M€, afin de la recruter définitivement. Mais finalement, l’attaquant âgé de 21 ans va rester à Rennes, qui a activé sa clause de rachat.

Comme l’a laissé entendre Antoine Kombouaré, l’été s’annonce agité au FC Nantes. Afin de ne pas revivre une saison galère et jouer le maintien jusqu’à la fin du championnat, les Canaris comptent renforcer leur effectif lors du prochain mercato estival. En ce sens, le FC Nantes pensait s’attacher les services de Matthis Abline, lui qui avait été recruté l’été dernier en provenance du Stade Rennais.

Retournement de situation pour Abline

Prêté jusqu’à la fin de la saison, le FC Nantes voulait lever l’option d’achat estimée à 6M€ de l’attaquant âgé de 21 ans, auteur de 5 buts et 1 passe décisive en Ligue 1 cette saison. Mais finalement, Matthis Abline ne sera pas nantais la saison prochaine, puisqu’il va retourner au Stade Rennais. En effet, le club breton avait une clause de rachat de 2M€ afin de le conserver. D’après les informations de L’Équipe , les dirigeants rennais avaient jusqu’à lundi pour l’activer, ce qu’ils ont décidé de faire.

Abline retourne à Rennes